Corona hat der Recherche zu diesem Text einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich war die Idee, das Wolterstorff-Gymnasium in Ballenstedt im Landkreis Harz zu besuchen. Doch dann stiegen die Infektionszahlen – und das geplante reale Treffen wurde in den virtuellen Raum verlagert. Ärgerlich? Nein, denn genau das passt eigentlich perfekt zur Schule.

Das Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt mit dem Schullogo. Bildrechte: MDR/Detlef Heydecke Das Wolterstorff-Gymnasium im Zentrum von Ballenstedt ist nämlich Multimedia- und Technik-Gymnasium. Das zeigt schon das Logo der Schule: Die drei Buchstaben MUT (Multimedien, Umwelt, Technik) sollen zeigen, wofür die Schule steht und – dass man Mut zu neuen Medien haben soll, erklärt Hagen Tilo Meyer MDR SACHSEN-ANHALT. Er ist seit anderthalb Jahren der Leiter der Schule.

Die Idee für das Label sei aber nicht von ihm, verrät Meyer. Diese Einstellung sei über Jahrzehnte gewachsen: "Wir versuchen immer, am Puls der Zeit zu sein. Wir haben in der Schule 14 interaktive Whiteboards, über die auch Schüler oder Lehrer in Quarantäne zugeschaltet werden, sowie Laptop- und Tabletklassen, die wir nutzen können."

Top-Ausstattung für schnelles Lernen

Die Schule ist also technisch super ausgerüstet. Das finden auch die Schülerinnen Lena-Marie Schmidt und Helena Augner. Beide besuchen die 11. Klasse.

Die Schülerin Lena-Marie Schmidt besucht die 11. Klasse des Wolterstorff-Gymnasiums und die Film- und Foto-AG. Bildrechte: MDR/Lena-Marie Schmidt Neben den Whiteboards und Tablets, darf im Unterricht zur Recherche ab und an das eigene Smartphone benutzt werden, erklärt Lena-Marie MDR SACHSEN-ANHALT in einer Sprachnachricht über Social Media. Ein Schmunzeln ist nach diesem Satz in der Nachricht zu hören: Neben der all der Technik kommen nämlich die Lehrbücher immer noch viel zum Einsatz, erzählt sie.



Helena findet das Arbeiten mit den digitalen Medien einfacher, als auf Papier. "Man kann viel schneller etwas überarbeiten oder einfügen. So lernt man, wie man die Medien nutzt", erklärt die Schülerin.

Gute Technik ist nicht alles

Was Helena hier anspricht, ist ein wichtiger Punkt: Denn eine technisch ausgerüstete Schule ist das eine. Einen "richtigen" und kritischen Umgang mit den Medien zu vermitteln, das andere.

Laut Schulleiter Hagen Tilo Meyer sind seine Lehrkräfte durch Fortbildungen geschult. Es kommen Experten an die Schule, die aktuelle Probleme in der Medienwelt erklären. Das Kollegium sei aber auch von sich aus interessiert an der medialen Vielfalt:

Innerhalb des Kollegiums bilden sich einige Lehrkräfte selbst fort und geben das Erlernte als Moderatoren weiter. Hagen Tilo Meyer Schulleiter Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt

Vermitteln von Medienkompetenz ab der fünften Klasse

Dieses Fachwissen fließt gezielt in den Unterricht ein, denn das Vermitteln von Medienkompetenz fängt schon in der fünften und sechsten Klasse an. Die Schüler und Schülerinnen machen im Zuge des vom Lehrplan vorgeschriebenen Computer-Unterrichts einen Internetführerschein. Dort lernen sie, kritisch mit sozialen Medien umzugehen und sich sicher im Internet zu bewegen, so Schulleiter Hagen Tilo Meyer.

Helena Augner besucht ebenfalls die 11. Klasse des Wolterstorff-Gymnasium und die Film- und Foto-AG. Bildrechte: MDR/Helena Augner Am Bild der sozialen Medien hat das bei Schülerin Lena-Marie Schmidt aber nur teilweise etwas verändert. Gelernt habe sie, wie man im Internet für die Schule recherchiert und dass man nicht alles über sich selbst preisgeben sollte, erzählt sie. Bei Helena Augner klingt das ähnlich: Die Schule habe ihr gezeigt, dass man nicht alles glauben darf, was im Internet verbreitet wird. "Denn da kann jeder herumpfuschen", sagt die Elftklässlerin.

Eltern sind dankbar über das zusätzliche Aufklären