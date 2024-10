Die Stadt Oberharz am Brocken verstärkt das Angebot für E-Autos. In mehreren Ortsteilen sollen neue Ladesäulen entstehen. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen. Laut Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) sollen die Ladesäulen in Rübeland, Hasselfelde, Stiege, Elend und Elbingerode gebaut werden.