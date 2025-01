In Ilsenburg wurde der Blitzer in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Stapelburg aufgestellt. Dort führt die Hauptstraße an der Einfahrt eines Wohngebietes mit etwa 40 Einfamilienhäusern vorbei. Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, dass in diesem Bereich regelmäßig Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien. Diese würden oft ignorieren, dass es dort eine Ein- und Ausfahrt gibt.