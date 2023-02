Am Landgericht Magdeburg hat am Montag der Prozess um einen Mordfall aus dem Jahr 2012 in Wegeleben im Landkreis Harz begonnen. Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, bei einer 77-Jährigen eingebrochen zu sein und nach Wertgegenständen gesucht zu haben. Als die Frau ihn stellte, soll er laut Anklage gezielt auf den Kopf und den Oberkörper der Frau eingeschlagen und sie gewürgt haben. Laut dem Richter gibt es außerdem Hinweise darauf, dass der damals 25-Jährige die Frau umgebracht hat, um eine Sexualstraftat zu verdecken.