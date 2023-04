Elf Jahre nach Tat Wegeleben: Lebenslange Haft wegen Mordes gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den Angeklagten in einem Fall in Wegeleben im Landkreis Harz. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, vor elf Jahren eine 77-jährige Rentnerin getötet zu haben. DNA-Analysen hatten die Ermittler erst letztes Jahr auf seine Spur gebracht. Das Urteil soll am 27. April gesprochen werden.