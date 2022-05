Am Donnerstag sind in Sachsen-Anhalt nach Angaben der Polizei mehrere Motorradfahrer schwer verunglückt. Zwei Männer sind gestorben. Die meisten Unfälle passierten im Harz.

In Güntersberge ist ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der 32-Jährige wurde laut Polizei lebensbedrohlich verletzt. Der Autofahrer hatte beim Linksabbiegen die Kolonne übersehen, zu der der Motorradfahrer gehörte. Bei dem Unfall stürzte ein weiterer Motorradfahrer und verletzte sich leicht.

Ein 69-jähriger ist am Donnerstag auf der L100 bei Wernigerode bei einem Sturz mit dem Motorrad schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen, durch den angrenzenden Grünstreifen gefahren, habe zwei Leitpfosten gestreift und sei schließlich in den Straßengraben geschleudert worden.



In Stiege wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, als er ein Auto überholen wollte. Der Autofahrer bog links ab, während der Motorradfahrer ihn überholen wollte.