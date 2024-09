Auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) müssen laut Lohse in Zukunft stärker in die Pflicht genommen werden. Der Kreisbrandmeister schlägt vor, Vorrichtungen an den Wagen der HSB zu montieren, die in Hochrisikozeiten das brandhemmende Mittel Retardant neben die Gleise versprühen könnten. Außerdem müssen seiner Meinung nach zwei Löschfahrzeuge für die HSB-Gleise angeschafft werden.