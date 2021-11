Die Rotbuche ist in Europa weit verbreitet und mit gut 15 Prozent der häufigste Laubbaum in den deutschen Wäldern. Die Baumart kommt mit unterschiedlichen Standortbedingungen zurecht und spielt in der naturnahen Waldwirtschaft eine wichtige Rolle. Sie bietet einen Lebensraum für mehrere tausend Arten, von Käfern und ihren Larven bis hin zu Spechten.



Rotbuchen im Herbst Bildrechte: IMAGO