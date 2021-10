Gefahr durch herunterfallende Äste Nationalpark Harz warnt vor Waldbesuchen bei Sturm

Wer in den nächsten Tagen im Harz in den Wald geht, begibt sich in große Gefahr, warnt Nationalpark-Sprecher Friedhart Knolle. Grund sind angekündigte Sturmböen, die vereinzelt schon am Dienstag auftreten können.