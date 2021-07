Sattes rotbraunes Fell, gespitzte Ohren, scharfer Blick: Aufgeregt stromert der kleine Kerl durch sein Luchsgehege zwischen Bad Harzburg und Ilsenburg, denn irgendetwas scheint an diesem Tag anders zu sein. Ahnt er vielleicht, dass er den Gitterzaun schon bald von außen sehen könnte?

Ole Anders leitet das "Luchsprojekt Harz" im Nationalpark. Aufmerksam beobachtet er das nun etwa ein Jahr alte Tier, das für sein Alter doch noch als Zwerg erscheint. "An eine normale Größe wird er wohl nie herankommen", sagt der Experte, der den jungen Luchs in den letzten Monaten aufgepäppelt hat. "Ach, wir sind sicher, dass er nun fit genug ist und sich in freier Natur durchschlagen wird." Ole Anders, Chef des "Luchsprojektes Harz", bei der Betäubung des jungen Wildtieres Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Und schon steckt Anders einen Betäubungspfeil mit rotem Püschel in sein Luftdruckgewehr – ein sogenannter Kaltgas-Projektor. Für einen sicheren Schuss legt er den Lauf in ein Karo im Maschendrahtzaun und wartet auf die beste Gelegenheit. "Wenn er jetzt zwischen den kleinen Birken hervorkommt und mir sein Hinterteil zeigt, dann...jetzt hab' ich ihn im Visier", flüstert Ole Anders und drückt ab.

Eine Betäubung ist Stress für ein Wildtier, sagt Ole Anders. Dieser Luchs hat aber alles gut überstanden. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke Dem kleinen Luchs wird es zusehends schwummrig vor Augen, bis er schließlich regungslos im Gras liegt. Bei jedem Atemzug hebt sich seine Bauchflanke im schnellen Rhythmus. "Purer Stress für ein wildes Tier", meint Ole Anders und prüft mit gezieltem Fingerdruck an Auge und Ohr, ob das narkotisierte Tier Reaktionen zeigt. "Alles gut", gibt Lilli Middelhoff zu verstehen. Routiniert untersucht die Biologin den kleinen Luchs, nimmt Blut-, Speichel-, Haarproben. Misst, wiegt und fotografiert ihn. Die bereits an den Läufen erkennbaren gepardenartigen Fellflecken "sind ganz individuelle Merkmale, so eine Art Fingerabdruck", erklärt die Biologin, die seit vielen Jahren für das Luchsprojekt im Harz arbeitet.

In Heimburg Spuren hinterlassen und eingefangen

Im Garten von Familie Kersten riss der Luchs mehrere Hühner. Die Familie freut sich trotzdem, dass das Raubtier jetzt in Freiheit ist. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke Während der kleine Luchs seiner Freiheit ein Stückchen näher kommt, werden ihm in Heimburg die Daumen gedrückt. Im Winter legte er sich im Garten von Familie Kersten auf die Lauer. "Da oben auf dem Zaun hat der Luchs gesessen, ist runtergesprungen und hat sich unsere Hühner geholt", erinnert sich der 5-jährige Anno noch ganz genau. Und seine Mama Anica fügt hinzu: "Wir finden es ganz, ganz klasse, dass er wieder freigelassen werden soll, auch wenn er einige unserer Hühner gerissen hat."



Einst habe der Mensch den Luchs ausgerottet, sagt Anica Kersten. Doch "der Harz ist sein natürlicher Lebensraum, und da gehört er hin." Im Garten der Kerstens ging das etwa erst acht Monate alte Jungtier schließlich in die Falle, die Ole Anders aufgestellt hatte. "Der war völlig unterernährt. Und verwaist", ist sich Anders ziemlich sicher.

"Gesundes Nebeneinander" zwischen Luchsen und Jägern

Im Oberharz rollt "M20" inzwischen Richtung Freiheit. Auszuwildernde Tiere bekommen ganz bewusst keine Namen. M20 nun deshalb, weil ihn sein Senderhalsband eindeutig identifiziert. In einer Transportbox macht sich das Pinselohr mit Knurren und Tritten bemerkbar – seinen Narkoserausch offenbar ausgeschlafen. All das nimmt Ole Anders gelassen hin. Als alter Hase hat er inzwischen so manchen Luchs vor die Tür gesetzt – die deutschlandweit erste Raubkatze dieser Art um die Jahrtausendwende hier im Harz.

"M20" war zuletzt in einem Wildtiergehege untergebracht. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke Seinerzeit noch argwöhnisch beäugt, Luchse würden der Jägerschaft die Beute wegschnappen. "Das hat sich geändert", sagt der Leiter des Luchsprojekts, der selbst auch Jäger ist. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass es "ein gesundes Nebeneinander zwischen Luchsen und Jägern gibt." Inzwischen lebten im Harz etwa 50 Tiere und in diesem Fall komme kein Luchs hinzu. "Er wurde in Freiheit geboren. Und wir bringen ihn einfach zurück."

Freigelassen auf einer weitläufigen Lichtung

M20 soll fernab vom Luchsgehege freigelassen werden. Und so steuert Ole Anders seinen Jeep tief in den Nationalpark – irgendwo zwischen Eckertalsperre, Torfhaus und Brocken. Eine weitläufige Lichtung – umrahmt von einigen grünen und noch mehr braunen, toten Fichten – soll die Kulisse der Wiederauswilderung bilden. Ole Anders zieht den Schieber nach oben und für den Luchs öffnet sich ein weiter Blick über das sanft abfallende Gelände, der Sonne entgegen.