Zudem glaubt Knoppik an eine Weiterverwendung des jetzt modern eingerichteten Hauses, wenn die Mediziner wieder nach Neinstedt zurückgehen. Das ist für Ende 2026 geplant. Dann wird das Gebäude in Neinstedt fertig sein. Wenn das das jetzt neu eingerichtete Gebäude weitergenutzt werden könnte, wäre das eine wirkliche Stärkung des Klinikstandorts Ballenstedt, so Knoppik. Eine medizinische Nachnutzung, die würde sich der Bürgermeister am meisten wünschen.