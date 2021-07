Eine neue, hochauflösende Panoramakamera ermöglicht Touristen und Meteorologen einen einzigartigen Rundumblick vom Brocken im Harz. Der Deutsche Wetterdienst und das Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis Harz nahmen die Kamera auf dem mit 1.141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands in Betrieb, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Das Projekt sei in dieser Konstellation deutschlandweit einmalig.

Schönwettertag auf dem Brocken: Blick auf das Brockenhotel und in Richtung Torfhaus, aufgenommen mit der neuen Panoramakamera Bildrechte: Deutscher Wetterdienst