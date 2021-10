Landkreis Harz Neue Bürgermeister von Wegeleben und Gemeinde Huy gewählt

Zwei Gemeinden im Landkreis Harz haben am Sonntag in einer Stichwahl ihre neuen Bürgermeister bestimmt. In Wegeleben ist René Kerl (CDU) zum neuen Bürgermeister gewählt worden, in der Gemeinde Huy Maik Berger (SPD).