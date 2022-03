Der Turm soll das neue Aushängeschild im Harz werden. Verantwortlich für den Bau sind die beiden Harzdrenalin-Geschäftsführer Maik und Stefan Berke. Laut Maik Berke kann man von oben fast den gesamten Ostharz sehen: den Hexentanzplatz, den Brocken sowie den Winter- und den Wurmberg. Seit sechs Jahren wird an dem Turmprojekt gearbeitet. Maik Berke hofft, dass die Attraktion noch diesen Frühling fertiggestellt wird und dann für Besucher öffnen kann.

Wer keine Lust auf Treppensteigen hat, kann auch mit einem gläsernen Fahrstuhl hochfahren – oder direkt die Außenwand herunterlaufen. Beim sogenannten "Wallrunning" wird man in ein spezielles Geschirr mit Halteseilen gespannt und kann dann senkrecht die Außenwand herunterlaufen, abgebremst durch die Halteseile.

Wer schnell hochkommen will und G-Kräfte gut aushält, kann sich sogar mit einem Menschenkatapult durch die Mitte des Turms hochschießen lassen. Dazu werden Interessierte in eine in Schienen verlaufende Vorrichtung gespannt und zur Spitze geschossen.