Ganz so eisig war das Wasser dank der milden Temperaturen zum Jahreswechsel aber nicht. "Es waren vielleicht so zwei Grad, gestern war noch Eis auf dem Wasser", so Martin weiter. Die "Eisperlen" gehen regelmäßig in der kalten Jahreszeit ins Wasser, da Eisbaden das Immunsystem schützen und Erkältungen vorbeugen soll.