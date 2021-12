Gezwungenermaßen kommt Lüderitz‘ Berufsleben etwas zur Ruhe. Aus heutiger Sicht sei das sein Glück gewesen, sagt der Unternehmer: "Dadurch bin ich zu mir zurückgekommen." Am liebsten verbringt er die neu gewonnene Freizeit in der Natur, oft verabredet er sich mit einer Freundin zum Wandern im Harz. Zuhause guckt er YouTube-Videos über den Wald, am Wochenende übernachtet er manchmal draußen, zwischen den Bäumen. "Ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass ich in der Natur am besten aufladen kann", sagt Lüderitz.