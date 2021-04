Sie haben eine Pension in Italien gesucht, gefunden haben die Niederländer Ingrid Lykens und Edward Vernhout einen alten Bahnhof im Harz. Das Paar hatte den maroden Bahnhof "Ballenstedt West", den Schlossbahnhof, im Internet entdeckt. Sie fuhren nach Ballenstedt und konnten das Backsteingebäude so zum ersten Mal live sehen. "Plötzlich haben wir uns verliebt", beschreiben sie den Moment, der ihr Leben veränderte. Ende 2019 haben sie das alte Gebäude gekauft.

Mittlerweile leben die 52-Jährige und der 49-Jährige in unmittelbarer Nähe zum sanierungsbedürftigen Bahnhof. Sie sind ausgewandert, haben ihre Jobs mit eigener Catering- und IT-Firma erst einmal aufgegeben. "Ein Burnout vor einigen Jahren war ein Grund, aufzuhören und Träumen nachzugehen", beschreiben sie es.

Der Bahnhof von 1890 braucht jedoch eine Rundum-Erneuerung. Viel machen die beiden selbst. Handwerker aus der Region kommen zum Zug und auch Freunde, Familie und ehemalige Kollegen unterstützen das Paar. "Es macht uns glücklich, andere Menschen um uns herum zu haben", sagen sie. Und so holen sie sich auch immer wieder Freiwillige nach Ballenstedt. "Wir kriegen viel Hilfe von Freiwilligen aus der ganzen Welt", sagte Edward Vernhout MDR SACHSEN-ANHALT. "Das ist so schön, dass fremde Leute uns helfen wollen."

Die Argentinierin Estefania bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das niederländische Paar, das seit sieben Jahren verheiratet ist, stellt Texte und Videos von seiner Arbeit am Bahnhof ins Internet. So fand auch Estefania aus Argentinien zu ihnen. Die 29-Jährige ist auf Weltreise und arbeitet seit Dezember für Kost und Logis in Ballenstedt, legt beispielsweise das Holz der alten Türen frei, das unter weißer Farbe verborgen ist. Auch junge Freiwillige aus Italien, Ecuador, Litauen und Argentinien haben schon ihren Teil dazu beigetragen, dass das alte Gebäude irgendwann wieder genutzt werden kann.