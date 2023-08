Teils ergiebige Niederschläge könnten in den kommenden Tagen zu deutlich steigenden Wasserständen an den Harzflüssen Ilse sowie Bode und ihren Nebenflüssen führen. Die Hochwasservorhersagezentrale hat am Mittwoch eine entsprechende Warnung herausgegeben. Es ziehe ein Regengebiet durch, in der Nacht zum Freitag gebe es Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen.