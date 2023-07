Trotz Karriereende Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen spielt Testspiel für den Blankenburger FV

Nils Petersen spielte zuletzt für den SC Freiburg in der ersten Bundesliga. Zum Saisonende hat der gebürtige Wernigeröder seine Fußballkarriere offiziell beendet. Doch am vergangenen Wochenende wurde Petersen in Blankenburg bei einem Testspiel im Trikot des Blankenburger FV gesichtet – er schoss sogar ein Tor. MDR SACHSEN-ANHALT hat beim Kapitän des Blankenburger FV, Christoph Pinta, nachgefragt, was es damit auf sich hat.