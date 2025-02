Die Tourismus-Bilanz in der Stadt Oberharz am Brocken ist das dritte Jahr in Folge stabil. Wie Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden im vergangenen Jahr über 300.000 Übernachtungen gezählt. Einen ähnlichen Wert gab es demnach auch in den Vorjahren. Man habe nach der Corona-Pandemie wieder eine Konstanz erreicht. Zu den Gründen sagte Fiebelkorn, Anbieter hätten sich weiterentwickelt und mehr Angebote geschaffen. Ferienhaussiedlungen seien zudem ausgebaut worden.