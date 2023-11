Das Unwetter hat im Harz bereits ein Todesopfer gefordert. Eine junge Frau ist am Rammelsberg im Harz in Niedersachsen durch einen umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Die Frau sei in Begleitung ihrer beiden kleinen Kinder und ihres Ehemanns gewesen. Der Sturm sei am Donnerstag deutlich stärker ausgefallen als erwartet, teilte der Kreisfeuerwehrverband Goslar mit. Die Frau habe vom Rettungsdienst nicht mehr reanimiert werden können.