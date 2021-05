Von Homeschooling bis Abiball-Hoffnung So erleben Schüler aus Osterwieck ihre Abi-Zeit während der Corona-Pandemie

Abiturient Gero Döppelheuer fand es gut, die Prüfungen in einer leeren Schule ohne Lärm zu schreiben. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Die vier gehen in den aktuellen Abschlussjahrgang, haben derzeit nur noch ein Mal pro Woche Konsultationen für die mündlichen Prüfungen, die am 21. Juni anstehen – allerdings in der Aula der Schule. Hier waren sie auch vorher während der Pandemie schon für den Unterricht, was ziemlich ungewohnt und nicht ganz vorteilhaft war, meint Tilman Hesselbach: "Die Aula ist ein riesiger Raum, der technisch nicht so gut ausgestattet ist. Das heißt: keine normale Tafel, der Beamer steht hinten im Raum, so dass der Lehrer teilweise hinter der Klasse sitzt, wenn er unterrichtet." Gero Döppelheuer sieht auch das positive an der Situation: "Wir saßen alleine in der Aula, alles war ruhig. Wir konnten ganz entspannt unsere Prüfungen schreiben, ohne dass es Lärm in den Pausen gab, da nur wir in der Schule waren."