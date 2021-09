Landkreis Harz Dirk Heinemann (SPD) wird Bürgermeister von Osterwieck

In vielen Orten Sachsen-Anhalts brachten die Bürgermeisterwahlen am Sonntag kein Ergebnis. Anders in Osterwieck. Dort setzte sich Dirk Heinemann im ersten Wahlgang durch.