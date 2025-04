Hasi war Ende März 2024 vom Marktplatz in Osterwieck verschwunden. Der oder die unbekannten Täter durchtrennten dafür eine Sicherungskette und richteten laut Polizei einen Schaden von etwa 500 Euro an. Wer den Osterhasen vor einem Jahr entführt hatte, wollte die Polizei noch nicht sagen.

Dank der drei Mädchen, so die Polizei, könne Hasi in diesem Jahr pünktlich zu Ostern wieder seinen Dienst als Osterhase in Osterwieck antreten. Auf die jungen Finderinnen warte ein kleines Dankeschön – ein Finderlohn von der Stadt.