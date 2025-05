Im Stadtrat Osterwieck sorgen Pläne zur Schließung von zwei Kitas für heftige Proteste und für hitzige Debatten. Allein in der Einwohnerfragerunde gab es zehn Wortmeldungen überwiegend von Eltern, die um die Zukunft der Einrichtungen in Bühne und Rohrsheim kämpfen. Ihr Argument: Die geplanten Einsparungen von jährlich rund 500.000 Euro würden vor allem Kinder und junge Familien treffen – und das sei nicht hinnehmbar. Vor allem in der ländlich geprägten Region befürchten sie langfristig einen weiteren Strukturverlust.

Bildrechte: Janine Timme