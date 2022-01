Im Harz hat offenbar eine folgenschwere Verwechslung von Silvesterfeuerwerk einen 36-Jährigen die Hand gekostet. Der Mann zündete in der Silvesternacht in Zilly bei Osterwieck einen pyrotechnischen Gegenstand, der seiner Meinung nach aus der Hand gezündet werden konnte und Leuchtkugeln verschießen sollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.