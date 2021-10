Neben der umfangreichen Harztour bietet die Harzer Wandernadel auch spezielle Thementouren an. Der "Klosterwanderweg" führt zum Beispiel zu Klöstern, Klostergärten und Kirchen. Die "Harzer Geschichtsorte" weisen 32 besondere Stempelstellen auf, bei denen der Wanderer an Wehrtürmen und Verliesen, Festsälen und Schatzkammern Halt macht. Auf dem "Lutherweg" geht es auf den Spuren des Reformators entlang. Zu allen Touren gibt es Begleithefte und an allen Routen besondere Stempel. "Wer auch die Stempel der Thementouren sammelt, kommt zum Schluss auf über 350 Stempelstellen", so Dumeier.



Bisweilen befindet sich dort allerdings kein Stempel, Vandalismus mache den Organisatoren zu schaffen, erklärt Dumeier. Deshalb reiche es auch, sich den an der Stempelstelle angebrachten dreistelligen Code ins Wanderheft einzutragen.