Das Naturresort Schindelbruch liegt idyllisch gelegen in Stolberg im Harz. Bildrechte: MDR/Peter Wiese

Philipp Liebisch: Diese Probleme gibt es ja nicht nur in der Gastronomie, sondern überall im Handwerk. Hier geht es darum, die Berufe wieder attraktiv zu machen. Handwerksberufe sind nämlich etwas Schönes. Man kann etwas erschaffen, kreativ sein und mit den eigenen Händen etwas aufbauen, was ein anderer sinnvoll für sich nutzt.

Philipp Liebisch: Ja. In meinen Lehrjahren war das ganz anders. Bis zu dem Moment, als ich stellvertretender Küchenchef geworden bin, habe ich nie gesagt, was ich konkret verdienen will. Heute kommen junge Menschen nach dem Abitur und rufen Gehälter auf, die einfach branchenfremd sind.