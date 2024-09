Michaelis hatte zum 1. November 2023 eine Pfarrstelle im Pfarrbereich Gatersleben in Sachsen-Anhalt, nahe seinem Wohnort Quedlinburg übernommen. In der Vergangenheit war er viele Jahre Pfarrer in Steinach im Landkreis Sonneberg gewesen. Da er jedoch zuletzt als Personalvertreter bei der EKM die Pfarrschaft in Berufsfragen vertrat, betreute er mehrere Jahre keine Kirchgemeinde.