In Heidrun Erbs' Gewächshaus wachsen hunderte Douglasien. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Der eigentliche Pflanzvorgang spielt sich im Verborgenen ab, quasi in einen Stahltrichter. Wenn der sich anhebt, steht da – wie von Geisterhand – ein kleines Bäumchen, kerzengerade und ganz unversehrt. "Geht alles ratzfatz. Der reine Pflanzvorgang dauert nur wenige Sekunden", sagt André Wenzel. "So schaffen wir weit über 1.000 Bäume am Tag." Die Pflanztechnik habe sich der Forstdienstleister aus Ballenstedt von den Finnen abgeguckt und schließlich angeschafft.



Seine Maschine braucht Setzlinge in sogenannten Containern. Und diesen Nachschub holt sich Wenzel aus Klein Wanzleben. In Gewächshäusern stehen hunderte, erst wenige Monate alte Douglasien "Im Gegensatz zu Nacktwurzlern stecken hier die Wurzeln in einem Substrat aus nährstoffreicher Erde und Feuchtigkeit", erklärt Heidrun Erbs. "Deshalb sind sie für die maschinelle Pflanzung besonders gut geeignet".