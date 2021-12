Die Nadel legt sich langsam aufs Vinyl. Pflegerin Jenny nimmt das Booklet aus dem Plattencover und hält es hoch. Ihr gegenüber, im Rollstuhl: Gabor Schneider. Er lauscht in seinem Wohnzimmer der Musik und liest die Texte mit. An den Wänden hängen Bilder der Vergangenheit, von seiner Band, von Freunden und Familie. Es sind Erinnerungen an eine Zeit vor dem Unfall.

"Ich bin dann halt mit so einem Flachköpper ins Wasser rein. Dann hat es hinten geknackt in der Wirbelsäule. Und da war mir dann gleich klar, irgendwas ist hier kaputt. Bin dann auch nicht weggetreten, ich habe das alles mitbekommen. Und dann habe ich zu meinen Kumpels gesagt: nicht anfassen, ich habe mir mein Genick gebrochen", erzählt er. Querschnittsgelähmt mit Mitte 20. Was folgte, war der Kampf um ein selbstbestimmtes Leben - in Kliniken, Reha-Zentren und mit Krankenkassen.