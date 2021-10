Angelehnt an die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen verfügt das Innenministerium Sachsen-Anhalts, die Heimat- und Traditionspflege zu fördern. Dies ermöglicht den niederdeutschen Namenszusatz auf den Ortstafeln. Aber Harsleben engagiert sich schon viel länger, dass das Niederdeutsche nicht zum Aussterben verdammt ist. So trifft sich monatlich eine Plattsprecher-Gruppe zum Platt-Abend im Rathaus. Und die einstige Arbeitsgemeinschaft Plattdeutsch für Grundschüler soll wiederbelebt werden. Zwar nicht in Harsleben, sondern im benachbarten Wegeleben, kündigt die Leiterin der Dr. Wilhelm Schmidt Grundschule, Heike Stiemer, an. "Wir versuchen, die AG ab Anfang nächsten Jahres wieder anbieten zu können."