Ganzkörpertraining Pole Dance: Vom Nischensport zum Fitnesstrend in Sachsen-Anhalt

21. März 2025, 09:14 Uhr

Pole Dance hat sich in den vergangenen Jahren von einem Nischensport zu einem anerkannten Fitnesstrend entwickelt. Was einst als verrucht galt, ist heute eine Kombination aus Krafttraining, Tanz und Akrobatik – und gewinnt stetig an Popularität. Auch in Sachsen-Anhalt boomt der Sport. MDR-Reporter Tom Gräbe hat sich in einem Kurs in Wernigerode selbst an der Stange versucht.