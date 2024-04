Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Für Brisanz sorgt zudem ein internes Schreiben der Polizeihochschule Aschersleben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Daraus geht hervor, dass Beamte der Polizeihochschule in Aschersleben mehr als 5.000 Schuss Trainingsmunition zum Teil privat, aber auch in unverschlossenen Schränken in den Trainerbüros gelagert haben sollen.



Zunächst waren fast 1.000 Schuss aufgefunden worden. Bei einer anschließenden Überprüfung wurden insgesamt 5.474 Knall- und Farbmunition an diversen Orten gefunden. Die Polizeihochschule gibt im Schreiben an, dass es keinen Zusammenhang mit einer Straftat gibt. Es seien aber dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen worden.