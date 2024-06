Am Samstag ist eine Frau in Quedlinburg im Landkreis Harz mit Essigsäure überschüttet worden. Nun ist klar, dass die 74-Jährige wohl nicht so schwer verletzt ist wie zunächst erwartet. Das teilte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Nach ihren Worten erlitt die Rentnerin leichte Verätzungen an Schulter, Rücken und Oberschenkeln.