Große Straße gesperrt Halberstadt: Großeinsatz nach Fund von toter und schwer verletzter Person

Hauptinhalt

In einer Wohnung in Halberstadt haben Rettungskräfte eine tote sowie eine schwer verletzte Person gefunden. Wohl wegen des Einsatzes ging am Freitag über Stunden nichts um die Wohnung herum: Eine große Straße war lange gesperrt.