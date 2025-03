Im Landkreis Harz hat die Polizei zwei Mietbetrüger geschnappt. Nach Angaben der Beamten übernachteten ein 53-Jähriger und seine 40 Jahre alte Partnerin seit Februar in mehreren Hotels und Pensionen im Kreis – allerdings ohne zu bezahlen.

Die Mietbetrüger machten unter anderem in Wernigerode und Harzgerode Station. Die Rechnungen belaufen sich inzwischen auf rund 7.000 Euro. Als das Paar in Thale ein weiteres Mal nicht bezahlen wollte, verständigte das Personal der Unterkunft die Polizei. Dabei konnten der Mann und die Frau mit den anderen Betrugsfällen in Verbindung gebracht werden.