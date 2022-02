Nils hantiert gerade mit der Maurerkelle. In gleichmäßigen Bewegungen verteilt er feinen weißen Spezialspachtel. Der Neuntklässler aus Thale absolviert gerade ein Praktikum in einem Fliesenlegerbetrieb im Harzort Gernrode. Er opfert dafür seine Ferien.

"Tapezieren, Malern, Fugen, Spachteln, wie man die Kelle hält, wie man was zusammen mischt – man kann was lernen", erklärt Nils. Dass der 15-Jährige dieses Praktikum überhaupt absolvieren kann, daran hat Manfred Witzel einen gehörigen Anteil. Er arbeitet eigentlich beim VHS-Bildungswerk in Quedlinburg, ist aber einer von sechs sogenannten Praktikalotsen im Landkreis Harz.