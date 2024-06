In einem Ortsteil der Stadt Thale im Harz soll eine Grundschule geschlossen werden. Als Grund gibt das Landesschulamt an, dass in der betroffenen Schule in Friedrichsbrunn künftig die Mindestschülerzahl von 40 Kindern nicht mehr erreicht werden kann. Die Schule komme nur noch auf 37 Schülerinnen und Schüler. Derzeit wird der Standort in einem Schulverbund als Außenstelle einer Grundschule in Thale betrieben.