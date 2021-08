Am Halberstädter Berg, oberhalb von Ilsenburg im Landkreis Harz , bewirtschaftet Cornelius Meyer-Stork 260 Hektar Wald – oder eher das, was davon übrig geblieben ist. "Fast die Hälfte haben Dürre, Stürme und Borkenkäfer dahingerafft ", beschreibt er ein Wechselbad der Gefühle, wenn er mit seinem Jeep die Serpentinen hinauffährt. "Auf diesen Kahlflächen hier oben standen vor ein paar Jahren gesunde Fichten. Für den jahrzehntealten Wald reichte ein Wimpernschlag, um zu sterben. Das ging alles unvorstellbar schnell ."

An einem Steilhang heulen Kettensägen. Graubraune Bäume krachen zu Boden, das Totholz wird aus dem unwegsamen Gelände gerückt. Aufzuforsten sei wichtig, damit der Wald sich wandeln könne, meint Meyer-Stork. "Immerhin lässt sich das Holz seit einigen Wochen etwas besser verkaufen", spielt er auf die Preise an, die ganz tief im Keller waren und sich langsam erholt haben.

Norbert Rosenberg weiß (noch) nicht, was es mit der Acht auf sich hat. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Wie ein Stern gabeln sich an der sogenannten "Schweineeiche", einem bei Wanderern beliebten Rastplatz, die Waldwege in alle Himmelsrichtungen. Am Wegesrand ist die Acht nicht zu übersehen, etwa zwei Meter hoch. Sie lacht förmlich in knalligem Orange. Auch Wanderer Norbert Rosenberg fällt sie ins Auge. "Doch was sie zu bedeuten hat? Keine Ahnung", zuckt er mit den Schultern und kommt mit Meyer-Stork ins Gespräch.