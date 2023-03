Eine 34 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Quedlinburg im Landkreis Harz schwer verletzt worden. Sie sei als Beifahrerin in einem Transporter eines 38 Jahre alten Mannes auf der Landstraße 85 in Richtung des Quedlinburger Ortsteils Morgenrot gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit.