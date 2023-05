Die Feuerwehr in Quedlinburg im Landkreis Harz hat in der Nacht einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Zwei Menschen sind bei dem Feuer verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Wie es zu dem Großbrand im Rambergweg gekommen ist, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag mit.