Quedlinburg Brand in Quedlinburg: 19 Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet

30. November 2024, 09:18 Uhr

In der Nacht zum Samstag ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg ausgebrochen. Der Qualm hat sich schnell im Treppenhaus ausgebreitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten alle Bewohner in Sicherheit bringen.