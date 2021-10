Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Quedlinburg ist in der Nacht zu Sonnabend ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, war das Feuer kurz nach 1 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Anwohner habe die Feuerwehr verständigt.