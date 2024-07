Bildrechte: IMAGO/Martin Wagner

Quedlinburg Nach Brand in Gartenlaube: Toter soll obduziert werden

Hauptinhalt

11. Juli 2024, 11:40 Uhr

Nach dem Brand in einer Gartenlaube in Quedlinburg soll wird die entdeckte Leiche in der Rechtsmedizin untersucht. Es wurde eine Obduktion angeordnet. Mit einem Ergebnis wird in der kommende Woche gerechnet.