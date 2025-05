In einem Supermarkt in Quedlinburg im Landkreis Harz hat es am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Ein Sprecher der Leitstelle teilte am Dienstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass Schadstoffe in die Lüftungsanlage gelangt waren. Insgesamt mussten 45 Menschen mit Atemwegsreizungen medizinisch behandelt werden, sechs davon zeigten stärkere Symptome. Eine Frau kam deshalb ins Krankenhaus.