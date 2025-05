Quedlinburg Übler Gestank und Atemprobleme: Polizei ermittelt nach Großeinsatz im Supermarkt

21. Mai 2025, 12:06 Uhr

In Quedlinburg im Landkreis Harz waren am Montagabend mehr als 200 Kräfte der Feuerwehr fünf Stunden lang wegen einer Havarie im Einsatz. In einem Supermarkt war Abflussreiniger in die Lüftung gelangt, den Unbekannte in dem Markt verschüttet hatten. 45 Menschen mussten wegen Atemwegsreizungen behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.