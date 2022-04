Start der Feierlichkeiten war die Eröffnungsfeier am Freitagabend auf dem Marktplatz. Ministerpräsident und Schirmherr der Festzeit, Reiner Haseloff, gratulierte der Stadt und würdigte ihre lange Tradition. Die Festzeit zeige das großartige Engagement und den Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger von Quedlinburg.

Das Stadtjubiläum in Quedlinburg macht die historische und kulturelle Vielfalt unseres Landes sichtbar.

An die Eröffnungsfeier schließen sich die Hoftage vom 22. bis 24. April 2022 an. Den Abschluss der sechswöchigen Festzeit bilden die Königstage am Pfingstwochenende. Auf dem Programm stehen neben Musik und Umzügen auch eine Fotoausstellung, ein Filmfestival und ein Mitmachtag im Deutschen Fachwerkzentrum. Alle Veranstaltungen finden Sie hier.