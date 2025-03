In Quedlinburg (Landkreis Harz) haben drei Kinder mutmaßlich mehrere Strafttaten verübt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Taten am Sonntagmittag an und in der Evangelischen Kirche St. Benedikti am Marktkirchhof. Einer der Heranwachsenden hat demnach ein Hakenkreuz in das Gästebuch gezeichnet.