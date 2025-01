Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Quedlinburg im Landkreis Harz ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagmorgen mitteilte, wurde die 53-jährige nach Halle in die Spezialklinik Bergmannstrost gebracht. Dort werden nach Angaben der Klinik jährlich etwa 100 lebensgefährlich verletzte Brandopfer behandelt.